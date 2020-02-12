انفجار خطابات مفخخة في هولندا دون وقوع إصابات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 فبراير 2020

انفجرت خطابات يُشتبه في أنها مملوءة بمواد متفجرة اليوم الأربعاء في شركتين بهولندا. وقالت الشرطة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن الواقعتين لم تسفرا عن إصابات، وحدث الانفجاران صباح اليوم في العاصمة الهولندية أمستردام وفي مدينة كيركراده الهولندية المتاخمة للحدود الألمانية بجنوب شرق هولندا. ولم يتضح بعد ما إذا كانت هناك صلة بين الانفجارين، وبحسب البيانات، انفجرت الخطابات في الواقعتين في وحدتي البريد بالشركتين، ولم يتضح بعد حجم الخسائر المادية الناجمة عن الانفجارين. وخلال الأسابيع الماضية تم العثور في عدة شركات ومنظمات بهولندا على خطابات مليئة بمواد متفجرة، لكنها لم تصل إلى حد الانفجار، ولم يتضح بعد ما إذا كان هناك صلة بين هذه الوقائع والانفجارين اللذين حدثا اليوم. وأشارت الشرطة إلى أنه لا يوجد حتى الآن أي دلائل تشير إلى الجناة أو الدافع وراء هذه الجرائم.

