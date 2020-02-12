أوغلو: وفد تركي سيتجه إلى موسكو لبحث مسألة إدلب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 فبراير 2020 قال وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو، اليوم الأربعاء، إن وفداً من بلاده سيزور موسكو خلال الأيام القادمة لبحث الصراع المتصاعد في منطقة إدلب السورية، مضيفاً أن قرابة مليون شخص نزحوا هناك بسبب الصراع. وأضاف جاويش أوغلو في مؤتمر صحافي في تيرانا، أن ألمانيا قدمت 40 مليون يورو (44 مليون دولار) دعماً لخطط تركيا لتوطين السوريين الفارين من إدلب.





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