مصادر: يمكن توقيع اتفاق بين أمريكا وطالبان في فبراير

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 فبراير 2020 قال مصدران في الحكومة الأفغانية ودبلوماسي غربي اليوم الأربعاء، إن من الممكن توقيع اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان في فبراير(شباط) الجاري، إذا قلصت الحركة الهجمات بوضوح وإن الاتفاق يمكن أن يفضي إلى سحب قوات أمريكية من أفغانستان. وجاءت تلك التصريحات بعد يوم من قول الرئيس الأفغاني أشرف غني إن "هناك انفراجة محتملة في المحادثات بين أمريكا وطالبان في قطر". ووصلت المحادثات إلى طريق مسدود لأسباب منها مطلب أمريكي بموافقة الحركة على تقليص الهجمات بشدة، في إطار أي اتفاق على انسحاب القوات الأمريكية.





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