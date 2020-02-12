باحثة فرنسية مسجونة في إيران توقف إضرابها عن الطعام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 فبراير 2020

أوقفت الباحثة الفرنسية الإيرانية فاريبا عادلخاه المسجونة في إيران منذ يونيو(حزيران) الماضي، إضراباً عن الطعام بدأته قبل 6 أسابيع وفق ما أعلن محاميها اليوم الأربعاء. وقال المحامي سعيد دهقان إن "عادلخاه استجابت لطلب خطي من نشطاء مدنيين وسياسيين، وأوقفت إضرابها عن الطعام منتصف هذا اليوم"، وكانت لجنة دعم للباحثة قد اعتبرت مؤخراً ان وضعها الصحي مقلق ودعتها إلى وضع حدّ لإضرابها عن الطعام. وأوقف الحرس الثوري الإيراني في 5 يونيو(حزيران) 2019 من مطار طهران، الباحثة الفرنسية الإيرانية فاريبا عادلخاه الخبيرة في علم الأنتروبولوجيا وزميلها الباحث المتخصص بالقرن الأفريقي رولان مارشال، وهما متهمان بتهديد الأمن القومي الإيراني ونشر الدعاية ضد النظام، وهي تهم ملفقة بحسب لجنة الدعم، ويفترض أن تبدأ محاكمتهما قريباً في طهران. وبدأت عادلخاه المحتجزة في سجن ايوين في طهران إضراباً عن الطعام في 24 ديسمبر(كانون الأول) الماضي، للمطالبة بالإفراج عنها وكذلك للمطالبة باحترام الحرية الأكاديمية، وفق لجنة الدعم.

