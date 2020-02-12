300 عائلة فلسطينية في بغداد مهددة بالتشرد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 فبراير 2020

أعلن عضو مفوضية حقوق الإنسان العراقية علي البياتي، اليوم الأربعاء، أن 300 عائلة فلسطينية باتت مهددة بالتشرد في العراق بعد قطع مفوضية شؤون اللاجئين بدلات الإيجار عنهم. وقال في بيان بثه موقع "السومرية نيوز" العراقي إن "تلك العوائل لديها نية بالتظاهر في ساحة التحرير للبحث عن حلول"، وأضاف أنه "بعد قطع مفوضية شؤون اللاجئين بدلات الإيجار عنهم، هناك 300 عائلة فلسطينية في بغداد أغلبهم من المرضى وكبار السن والأطفال والأرامل مهددين بالتشرد في العراق". وأوضح البياتي أن هناك نية للتوجه إلى ساحة التحرير، للبحث عن حلول مع أهل البلد المطالب بالحقوق منذ 4 أشهر.

