- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 300 عائلة فلسطينية في بغداد مهددة بالتشرد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 فبراير 2020
أعلن عضو مفوضية حقوق الإنسان العراقية علي البياتي، اليوم الأربعاء، أن 300 عائلة فلسطينية باتت مهددة بالتشرد في العراق بعد قطع مفوضية شؤون اللاجئين بدلات الإيجار عنهم. وقال في بيان بثه موقع "السومرية نيوز" العراقي إن "تلك العوائل لديها نية بالتظاهر في ساحة التحرير للبحث عن حلول"، وأضاف أنه "بعد قطع مفوضية شؤون اللاجئين بدلات الإيجار عنهم، هناك 300 عائلة فلسطينية في بغداد أغلبهم من المرضى وكبار السن والأطفال والأرامل مهددين بالتشرد في العراق". وأوضح البياتي أن هناك نية للتوجه إلى ساحة التحرير، للبحث عن حلول مع أهل البلد المطالب بالحقوق منذ 4 أشهر.
كانت هذه تفاصيل خبر 300 عائلة فلسطينية في بغداد مهددة بالتشرد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.