شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مواجهات بين موالين للجيش السوري وقوات أمريكية جنوب القامشلي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 فبراير 2020 اندلعت مواجهات قلّ حدوثها بين قوات أمريكية ومقاتلين موالين للجيش في قرية في مناطق سيطرة الأكراد في شمال شرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. ووقعت المواجهات التي قُتل فيها شخص موال للنظام، بحسب المرصد، "أثناء مرور دورية أمريكية خطأ" في قرية خربة عمو جنوب شرق مدينة القامشلي والخاضعة لسيطرة قوات موالية للنظام. وأشار المرصد إلى انتهاء المواجهات إثر استهداف الطيران الأمريكي للمنطقة بغارة جوية ما أتاح خروج الآليتين الأمريكيتين المحتجزتين من القرية.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مواجهات بين موالين للجيش السوري وقوات أمريكية جنوب القامشلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.