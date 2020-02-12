- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إخلاء أكبر بنك في سنغافورة بعد إصابة موظف بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 فبراير 2020
أجلى بنك "دي.بي.إس" أكبر بنك في سنغافورة، مئات الموظفين من مقره الكائن في ناطحة سحاب اليوم الأربعاء، بعد اكتشاف إصابة موظف لديه بفيروس كورونا المتحور الجديد. وقال البنك إنه "تم تأكيد إصابة الموظف بالفيروس صباح اليوم، بعد إجراء اختبارات أمس الثلاثاء". وكان فيروس كورونا قد ظهر في سوق للمأكولات البحرية في مدينة ووهان، العاصمة الصناعية وسط الصين في ديسمبر(كانون أول) الماضي، ومنذ ذلك الحين أصاب أكثر من 44 ألف شخص وقتل أكثر من 110 أشخاص في الصين. وتلقى موظف البنك وأسرته دعماً صحياً، وأضاف البنك أنه يرصد احتمال مخالطة الموظف المصاب لموظفين وأطراف أخرى، وتردد أنه طُلب من حوالي 300 موظف من الطابق الـ43 من برج "مارينا باي فاينانشيال سنتر تاور"، العمل من المنزل بعد وقت قصير من تلقي البنك تأكيداً بالإصابة بالفيروس. ولدى سنغافورة 50 حالة مؤكدة لفيروس كورونا، من بينها حالة الموظف المصرفي.
كانت هذه تفاصيل خبر إخلاء أكبر بنك في سنغافورة بعد إصابة موظف بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.