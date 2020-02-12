الناتو: ملتزمون بمهمتنا التدريبية في العراق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 فبراير 2020

ذكر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، اليوم الأربعاء، أن "الحلف العسكري من المتوقع أن يعيد تثبيت التزامه بمهمة التدريب التي يقوم بها في العراق وأنه مستعد لتقديم مزيد من الدعم". ومن المتوقع أن يوافق وزراء الدفاع على تعزيز الدعم لمهمة التدريب، المتوقفة بشكل جزئي بسبب اندلاع أعمال قتالية في المنطقة. وقال ستولتنبرغ "الأمر مهم إلى حد كبير بألا يعود تنظيم داعش الإرهابي على الإطلاق"، وأضاف أن "الناتو سيبحث أيضاً ما يمكن أن يقوم به في الشرق الأوسط بخلاف العراق، على الرغم من أنه لم يتضح بعد ما يمكن أن يقوم به الحلف تحديداً"، مشيراً إلى وجود الناتو في أفغانستان والتعاون الاستخباراتي مع الأردن وتونس. يذكر أنه تم تجميد المهمة التدريبية للناتو في أعقاب اغتيال الولايات المتحدة للجنرال الإيراني البارز قاسم سليماني على الأراضي العراقية.

