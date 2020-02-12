دمشق: أردوغان "منفصل عن الواقع"

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 فبراير 2020 شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، من إجراءاتها العسكرية التعسفية عند قرى وبلدات غرب رام الله. وأفاد شهود عيان لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن الاحتلال أغلق طريق وادي الدلب، قرب بلدات دير ابزيع، وكفر نعمة شمال رام الله، كما نصب حاجزاً عند بوابة النبي صالح، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة، أعاقت حركة آلاف المواطنين القادمين من شمال وغرب رام الله ومحافظتي سلفيت وقلقيلية.

وأشاروا إلى أن جنود الاحتلال أغلقوا بوابتين حديديتين منصوبتين على مداخل قرية النبي صالح غرب رام الله، وأغلقوا بوابة عابود.

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