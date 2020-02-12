دمشق: أردوغان "منفصل عن الواقع"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 فبراير 2020

وصفت دمشق الأربعاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ "منفصل عن الواقع" بعد تهديده باستهداف القوات السورية في "كل مكان"، وفق ما نقل الإعلام الرسمي عن مصدر في الخارجية. وقال مصدر في وزارة الخارجية السورية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية: "يخرج علينا رأس النظام التركي بتصريحات جوفاء فارغة وممجوجة لا تصدر إلا عن شخص منفصل عن الواقع (...) ولا تنم إلا عن جهل ليهدد بضرب جنود الجيش العربي السوري بعد أن تلقى ضربات موجعة لجيشه من جهة ولإرهابييه من جهة أخرى". وتشهد محافظة إدلب في شمال غرب سوريا منذ عشرة أيام توتراً ميدانياً قلّ مثيله بين أنقرة، ودمشق تخللته مواجهات أوقعت قتلى بين الطرفين، آخرها الإثنين. ويأتي ذلك بالتزامن مع هجوم لقوات النظام بدعم روسي مستمر منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي في مناطق في إدلب وجوارها تسيطر عليها هيئة تحرير الشام جبهةالنصرة سابقاً، وفصائل أخرى معارضة أقل نفوذاً. وأرسلت تركيا تعزيزات عسكرية ضخمة إلى المنطقة تتألف من مئات الآليات العسكرية، دخل القسم الأكبر منها بعد تبادل لإطلاق النار قبل أسبوع بين القوات التركية والسورية، وخلف قتلى من الطرفين. وتكرر التوتر الإثنين، إذ أعلنت أنقرة استهداف قوات النظام السوري لمواقعها في إدلب. وقتل في الحادثتين، وفق ما أعلن أردوغان الأربعاء، 14 تركياً، وأصيب 45 آخرون بجروح. وصعد أردوغان من نبرة تهديداته لدمشق. وقال الأربعاء في كلمة أمام كتلة حزبه الحاكم العدالة والتنمية في البرلمان في أنقرة: "سنضرب قوات النظام في كل مكان اعتباراً من الآن، بغض النظر عن اتفاقية سوتشي، في حال إلحاق أدنى أذى بجنودنا ونقاطنا للمراقبة، أو في أي مكان آخر". ومحافظة إدلب والأجزاء المحاذية لها مشمولة باتفاق روسي تركي في سوتشي في 2018، ونص على فتح طريقين دوليين يمران في المنطقة، بينهما طريق حلب دمشق، وعلى إقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين مواقع سيطرة القوات السورية والفصائل. لكن هيئة تحرير الشام لم تنسحب من المنطقة المحددة فيما استأنفت دمشق هجماتها على مراحل. وتنتشر تركيا، بموجب الاتفاق، في 12 نقطة مراقبة في المنطقة باتت ثلاث منها على الأقل، محاصرة من قبل القوات السورية. والثلاثاء، أسقطت مروحية سورية قرب منطقة تتمركز فيها القوات التركية، ولم تُعلن أنقرة مسؤوليتها عن الحادث، فيما قالت وسائل إعلام تركية إن المروحية سقطت بنيران الفصائل المعارضة. وأفادت صحيفة الوطن، المقربة من الحكومة السورية، بمقتل ثلاثة عسكريين في الحادثة.

