استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه رئيس جمعية فرسان مالطا في لبنان مروان صحناوي ووفداً من الجمعية، على إثر توقيع بروتوكول تعاون بين الطبابة العسكرية في الجيش ومنظمة فرسان مالطا لدعم المستوصفات العسكرية بالخدمات الطبية، بغية رفع مستوى أدائها، وتمكينها من تأمين الرعاية الصحية للمستفيدين بشكل أفضل وأكثر فاعلية.
وأكدت الجمعية أن تعاونها مع الجيش "يستند على الثقة المتبادلة بين المؤسستين اللتين تعملان لأجل احترام الكرامة الإنسانية".
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