توقيف 4 اشخاص في صيدا لقيامهم باعمال شغب

اوقفت عناصر من مخابرات الجيش في مدينة صيدا، عددا من المشتبه بهم في افتعال اعمال شغب شهدتها العاصمة بيروت بالتزامن مع جلسة الثقة، واخرى شهدتها صيدا في وقت سابق.
وبلغ عدد الموقوفين على خلفية هذه الأحداث حتى الآن أربعة، وهم: ر.م.، ف.س. و م.ح. (لبنانيون) و أ.ع. (فلسطيني سوري).
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