توقيف 4 اشخاص في صيدا لقيامهم باعمال شغب

اوقفت عناصر من ​مخابرات الجيش​ في ​مدينة صيدا​، عددا من المشتبه بهم في افتعال ​اعمال شغب​ شهدتها العاصمة ​بيروت​ بالتزامن مع ​جلسة الثقة​، واخرى شهدتها صيدا في وقت سابق.

وبلغ عدد الموقوفين على خلفية هذه الأحداث حتى الآن أربعة، وهم: ر.م.، ف.س. و م.ح. (لبنانيون) و أ.ع. (فلسطيني سوري).