المستقبل: الدعوة مفتوحة لكل المحبين للمشاركة الشعبية بالاحتفال وفاءً لرفيق الحريري

أعلن "​تيار المستقبل​" انه "احياءً لذكرى اغتيال الرئيس الشهيد ​رفيق الحريري​ ورفاقه الشهداء، سيقام في ​بيت الوسط​ يوم الجمعة المقبل في ١٤ شباط الحالي، احتفال مركزي تتخلله كلمة للرئيس ​سعد الحريري​، الذي سيكون في استقبال المدعوين والضيوف وكافة المواطنين والمواطنات من كل المناطق"، مؤكداً أن "الدعوة مفتوحة لكل المحبين للمشاركة الشعبية في الاحتفال المركزي في بيت الوسط، وفاءً لرجل عظيم بذل حياته في سبيل ​لبنان​ والقضية العربية، وتأكيداً لمواصلة مسيرته على كل المستويات الوطنية".

ولفت التيار، في بيان، الى ان "المنسقيات في العاصمة والاقضية والمحافظات مكلفة اعداد الترتيبات اللازمة لوصول المواطنين واستقبالهم، كما جرى الاعداد لبرنامج قيام الوفود بزيارة الضريح قبالة مسجد الأمين وتلاوة الفاتحة عن ارواح الشهداء بين العاشرة قبل الظهر والثانية بعد ظهر بعد غدٍ الجمعة".