النشرة: ‏انقلاب بيك آب على جسر ‎المديرج- ‎بيروت والاضرار مادية

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في زحلة عن ‏انقلاب بيك آب على اول جسر ‎المديرج باتجاه ‎بيروت، مشيرا الى أن الاضرار مادية وتم تحويل السير بإتجاه ‎صوفر.

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