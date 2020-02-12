قوى الأمن: توقيف 3 أشخاص للاشتراك بعملية سرقة أموال من داخل محل للحدادة بصيدا

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّ "في تاريخ 26 كانون الثاني 2020، أقدم مجهول على سرقة مبلغ 4 ملايين ليرة لبنانية من داخل محلّ معدّ "للحدادة الإفرنجية" في الأميركان/ صيدا".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "نتيجة المتابعة الفورية من قبل ​مفرزة استقصاء الجنوب​ في وحدة الدرك الإقليمي، توصّلت إلى تحديد هوية المشتبه به، ويُدعى: "م. ب." (مواليد عام 2004، لبناني)"، لافتةً إلى أنّ "بالتاريخ ذاته، كمنت له دورية من هذه المفرزة وتمكنت من توقيفه والشخص الّذي كان برفقته، ويُدعى: "ه. ع." (مواليد عام 2005، سوري)".

وذكرت المديرية أنّ "بالتحقيق معهما لدى مخفر ​صيدا القديمة​ بحضور مندوب الأحداث، اعترف "ه. ع." بإقدام رفيقه "م. ب." على السرقة، بتحريض من المواطن "س. ع." (مواليد عام 1999)، كَون الأخير صديق صاحب المحل، وهو من أعلمه بوجود المال داخل المحل"، مبيّنةً أنّه "جرى توقيف "س. ع." بالتاريخ ذاته أيضًا بعد ​مداهمة​ مكان إقامته في صيدا".

وأشارت إلى أنّ "الموقوفين أودعوا القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص".