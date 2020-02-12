حواط: السلطة تعتبر أن ما يحصل في الشارع هو مؤامرة لضرب العهد

أشار عضو تكتل "الجمهورية القوية"، النائب زياد حواط الى "أننا ما كنا سنقبل أن تنعقد جلسة بالنصاب القانوني، ويتم تغييب صوت الناس"، لافتا الى "أننا لم نؤمن النصاب قبل حصولنا على لائحة بأسماء النواب الذين سيحضرون، و"شغلة العد مش شغلتنا"، ونحن نريد أن نكون صوت الناس المعارض بالبرلمان".
وشدد حواط في حديث تلفزيوني على أنه "ما من تنسيق حصل مع أي حزب، لا "تيار المستقبل" ولا الحزب التقدمي الاشتراكي"، ونحن دورنا كنواب هو نقل اصوات الناس من القرى والشوارع الى قبة البرلمان"، معتبرا أن "هناك وقاحة عند أصحاب السلطة لا مثيل لها وانفصامًا بالشخصية، يعيشون في حالة انكار للواقع، فهم يعتبرون أن كل ما يحصل في الشارع هو مؤامرة لضرب العهد واسقاط النظام، وهذا أمرغير صحيح".
ورأى أن "المشكلة هي مشكلة ثقة ككل، ولا يمكننا فصل المسألة المالية عن الثقة، وهناك دور اساسي لرئيس الجمهورية ميشال عون في نأي لبنان عن الصراع الايراني الاميركي، وعلينا ان نعقد طاولة حوار من أجل البحث في استراتيجية حقيقية لحل مشكلة السلاح غير الشرعي".
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