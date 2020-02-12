نديم الجميل: لإصدار تشريعات تحمي البيانات الشخصية

شارك رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات النيابية النائب ​نديم الجميل​، في ورشة بعنوان "تشريع حماية البيانات"، عرض خلالها كيفية حماية البيانات الشخصية من سوء استعمالها في ​القطاع الخاص​، وإصدار التشريعات اللازمة الخاصة بها وذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية التي تُعنى بالمعلوماتية.

كما طالب الجميل بضرورة تأسيس هيئة وطنية لحماية البيانات الشخصية تقوم بدور المُنظّم والمُراقب لهذه البيانات وتشرف على وضع الأطر اللازمة لتحسين أداء هذا القطاع الهام.