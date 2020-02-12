النشرة: اعتصام فلسطيني في عين الحلوة رفضا لصفقة القرن

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​سوريا​ بأنه "لبمناسبة الذكرى الواحدة والخمسين لانطلاقتها، نظمت "الجبهة الديمقراطية" في ​مخيم عين الحلوة​، اعتصاما امام مكتب مدير خدمات ​الاونروا​ عند ​الشارع الفوقاني​ رفضاً ل​صفقة القرن​ واستنكارا لتقاعس الاونروا وذلك بحضو ممثلي الفصائل والقوى السياسية الفلسطينية الوطنية والاسلامية و​اللجان الشعبية​ ولجان الاحياء والقواطع والانحادات والمكاتب النسوية والمؤسسات الاجتماعية والثقافية".

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