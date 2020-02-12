قائد الجيش التقى الملحق العسكري الكويتي ووفدا من المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة

إلتقى قائد الجيش ال​لبنان​ي العماد ​جوزاف عون​ في مكتبه في ​اليرزة​، الملحق العسكري الكويتي العميد الركن خالد علي العبيد، في زيارة تعارف لمناسبة تولّيه مهمّته الجديدة في لبنان. كما استقبل وفدًا من المركز الدولي لتطوير سياسات ​الهجرة​ (ICMPD) برئاسة Julien Simon، وجرى بحث علاقات التعاون في مجال ضبط الهجرة غير الشرعية.

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