مساعد وزير الخارجية الأميركي: نعمل على وضع حد للحرب الأهلية في ليبيا

أعتبر مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون ​الشرق الأوسط​ ديفيد شنكر، خلال استماع مجلس الشيوخ للسياسة ​الخارجية الأميركية​ ب​ليبيا​، ان "العمل يتم على وضع حد للحرب الأهلية في ليبيا، ويجب التصدي للميليشيات والمتطرفين فيها، ويجب دعم وقف النار بين القوى التي تتقاتل بين بعضها البعض"، لافتاً الى ان السبيل الوحيد لحل الازمة هو حل سلمي، والحل العسكري لا يساعد بتحقيق نتائج".

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