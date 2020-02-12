ساندرز أعلن "بداية نهاية ترامب" بعد فوزه في انتخابات نيوهامبشير

شكر السيناتور عن ولاية فيرمونت، بيرني ساندرز، عقب فوزه في الانتخابات الّتي جرت في نيوهامبشير، "سكان هامبشير على دعمه"، مشددا على أن "فوزه سيكون "بداية نهاية" الرئيس الأميركي دونالد ترامب".
وقد حقق ساندرز (78 عاما)، فوزًا في الانتخابات التي جرت في نيوهامبشير، حاصدا 26% من أصوات الناخبين، فيما تعود المرتبة الثانية بـ24.4% من الأصوات إلى العمدة السابق لمدينة ساوث بند، بيت بوتيجيج (38 عاما)، الذي حقق الأسبوع الماضي فوزا مفاجئا في الانتخابات بولاية آيوا.
من جانبها، حققت السيناتورة عن ولاية مينيسوتا، آمي كلوبوتشار، نجاحا مفاجئا في انتخابات نيوهامبشير، إذ حلت في المرتبة الثالثة بـ19.8%، فيما تكبدت السيناتورة عن ولاية ماساتشوستس إليزابيث وارن، ونائب الرئيس السابق جو بايدن، إخفاقا جديدا واحتلا المرتبتين الرابعة والخامسة (9.3% و8.4%).
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