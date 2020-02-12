ساندرز أعلن "بداية نهاية ترامب" بعد فوزه في انتخابات نيوهامبشير

شكر السيناتور عن ولاية فيرمونت، ​بيرني ساندرز​، عقب فوزه في ​الانتخابات​ الّتي جرت في نيوهامبشير، "سكان هامبشير على دعمه"، مشددا على أن "فوزه سيكون "بداية نهاية" الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​".

وقد حقق ساندرز (78 عاما)، فوزًا في الانتخابات التي جرت في نيوهامبشير، حاصدا 26% من أصوات الناخبين، فيما تعود المرتبة الثانية بـ24.4% من الأصوات إلى العمدة السابق لمدينة ساوث بند، بيت بوتيجيج (38 عاما)، الذي حقق الأسبوع الماضي فوزا مفاجئا في الانتخابات بولاية آيوا.

من جانبها، حققت السيناتورة عن ولاية ​مينيسوتا​، آمي كلوبوتشار، نجاحا مفاجئا في انتخابات نيوهامبشير، إذ حلت في المرتبة الثالثة بـ19.8%، فيما تكبدت السيناتورة عن ولاية ماساتشوستس ​إليزابيث وارن​، ونائب الرئيس السابق ​جو بايدن​، إخفاقا جديدا واحتلا المرتبتين الرابعة والخامسة (9.3% و8.4%).

