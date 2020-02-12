استخبارات الحرس الثوري: نحذر الاستخبارات الغربية من محاولة اثارة الشغب بإيران

حذر رئيس دائرة الاستخبارات في ​الحرس الثوري​، حجة ​الإسلام​ حسين طائب "الأجهزة الاستخباراتية الغربية من أي محاولة لإثارة الشغب داخل ​ايران​"، مشدداً على ان "الغربيين وعملاءهم في الداخل سيتلقون في هذه الحالة صفعة مؤلمة من ​الأجهزة الأمنية​ الإيرانية، فلن يقف أحد موقف المتفرج".

وأوضح طائب ان أجهزة الأمن الإيرانية تعلم جيداً بـ"مخططات الأعداء في اجتذاب العملاء ومحاولات تغلغلهم عبر الأجواء الافتراضية"، محملاً "الأعداء المسؤولية عن التخطيط لزعزعة الأمن وتشكيل "مجموعات الشغب" في البلاد من خلال ممارسة استراتيجية الضغوط القصوى"، مشددا على أن "صمود الشعب الإيراني وتحليه بالصبر والوعي أفشل المؤامرة الأميركية"، لافتاً الى ان "المعركة الاستخباراتية مع ​الولايات المتحدة​ دخلت "مرحلة جديدة" في ظل اغتيال ​واشنطن​ قائد ​فيلق القدس​ في الحرس الثوري، ​قاسم سليماني​، في ​العراق​".