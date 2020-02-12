الجيش التركي عزّز نقاط المراقبة في إدلب السورية بعناصر "الكوماندوز"

ذكرت وكالة "الأناضول" التركية أنّ "الجيش التركي عزّز نقاط المراقبة التابعة له، في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا، بعناصر من قوات المهام الخاصة "الكوماندوز".
وأوضح أنّ "رتل التعزيزات المرسلة من وحدات مختلفة، وصل إلى قضاء ريحانلي في ولاية هطاي جنوب تركيا"، لافتًا إلى أنّ "قوات "الكوماندوز" اتّجهت بمركبات مدرّعة ناقلة للجنود إلى نقاط المراقبة التركية في إدلب".
يُذكر أنّ في أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصّلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري. وتوجد 12 نقطة مراقبة تركية في منطقة خفض التصعيد بإدلب السورية بناءً على اتفاق أستانة.
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