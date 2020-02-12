الجيش التركي عزّز نقاط المراقبة في إدلب السورية بعناصر "الكوماندوز"

ذكرت وكالة "الأناضول" التركية أنّ "​الجيش التركي​ عزّز نقاط المراقبة التابعة له، في منطقة خفض التصعيد ب​محافظة إدلب​ شمال غربي ​سوريا​، بعناصر من قوات المهام الخاصة "الكوماندوز".

وأوضح أنّ "رتل التعزيزات المرسلة من وحدات مختلفة، وصل إلى قضاء ريحانلي في ولاية هطاي جنوب ​تركيا​"، لافتًا إلى أنّ "قوات "الكوماندوز" اتّجهت بمركبات مدرّعة ناقلة للجنود إلى نقاط المراقبة التركية في إدلب".

يُذكر أنّ في أيار 2017، أعلنت تركيا و​روسيا​ و​إيران​ توصّلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري. وتوجد 12 نقطة مراقبة تركية في منطقة خفض التصعيد بإدلب السورية بناءً على اتفاق أستانة.