قدم وزير ​الاتصالات​ الإيراني محمد جواد آذري جهرمي، اعتذاره "للشعب الايراني وعلماء الفضاء"، بعد أن نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، "بذلة رجل فضاء مزيفة في إطار الترويج لبرنامج بلاده الفضائي"، مشيراً الى ان "فريق الدعاية في وزارته ارتكب خطأ فادحا باختياره هذه الصورة، التي تظهر بذلة أقرب للأزياء التنكرية منها لبذل ​رواد الفضاء​ الحقيقية".

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كانت هذه تفاصيل خبر الاتصالات الإيرانية: فريق الدعاية ارتكب خطأ باختياره صورة بذلة رجل فضاء مزيفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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