زاخاروفا: الضربات الصاروخية الإسرائيلية على سوريا عامل مزعزع للاستقرار

أعلنت المتحدثة باسم ​وزارة الخارجية الروسية​ ​ماريا زاخاروفا​ أن "الضربات الصاروخية الإسرائيلية على ​سوريا​ عامل مزعزع للاستقرار، وأن هذه الضربات لا تمثل انتهاكا لسيادة ​الدولة السورية​ فقط، بل وتهدد أيضا حياة وسلامة المدنيين"، موضحة ان هذا "ما حصل في 6 شباط الحالي، عندما كادت ​طائرة​ مدنية كانت تقل 172 شخصا أن تجد نفسها في مرمى نيران الدفاعات الجوية السورية، بسبب تصرفات ​الطيران الحربي الإسرائيلي​". إضغط للمزيد

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