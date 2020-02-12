"بوينغ" حذّرت من الخسائر والعواقب على قطاع الطيران بسبب فيروس كورونا

أعلن نائب رئيس قسم المبيعات إلى منطقة ​الصين​ العظمى لدى شركة "​بوينغ​"، أنّ "هناك العديد من كبرى شركات الطيران الّتي قلّصت رحلاتها من وإلى الصين، وهذه خسائر"، وذلك نتيجة تفشّي "​فيروس كورونا​" المستجد.

ولفت في حديث صحافي في ​سنغافورة​، خلال مشاركته في أكبر معرض للطيران في آسيا، إلى أنّ "رحلات عمل أُلغيت، وتوقّفت الشحنات من وإلى البلاد"، مؤكّدًا أنّه "سيكون لذلك عواقب على الاقتصاد وعلى الأرباح وعلى الطائرات، لا شكّ في ذلك".

وجاء تحذير المسؤول في "بوينغ" على خلفيّة مؤشّرات متزايدة إلى أنّ صناعة الطيران ستواجه فترة صعبة بسبب الفيروس.

يُذكر أنّ سنغافورة سجّلت 47 إصابة حتّى الآن بـ"فيروس كورونا"، ورفعت من مستوى الانذار إلى مستوى تفّشي مرض السارس (متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد) في 2002 و2003.