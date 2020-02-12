وزير الدفاع التركي: نبذل جهودا مضاعفة لإحلال السلام والاستقرار بالمنطقة

أكّد وزير الدفاع التركي ​خلوصي أكار​، أنّ "​تركيا​ تبذل جهودًا مضاعفة لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة".

وأوضح خلال زياته مقر الممثلية التركية الدائمة لدى ​حلف شمال الأطلسي​ (​الناتو​) في العاصمة البلجيكية ​بروكسل​، أنّ "تركيا تواصل الكفاح ضدّ التنظيمات الإرهابية كافّة وعلى رأسها منظمة غولن و"داعش" و"بي كا كا/ ي ب ك".

ويتواجد أكار في بروكسل للمشاركة في اجتماع وزراء دفاع الدول الأعضاء في "الناتو".