وزير الدفاع التركي: نبذل جهودا مضاعفة لإحلال السلام والاستقرار بالمنطقة

أكّد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أنّ "تركيا تبذل جهودًا مضاعفة لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة".
وأوضح خلال زياته مقر الممثلية التركية الدائمة لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العاصمة البلجيكية بروكسل، أنّ "تركيا تواصل الكفاح ضدّ التنظيمات الإرهابية كافّة وعلى رأسها منظمة غولن و"داعش" و"بي كا كا/ ي ب ك".
ويتواجد أكار في بروكسل للمشاركة في اجتماع وزراء دفاع الدول الأعضاء في "الناتو".
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