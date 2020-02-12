الصحة الإماراتية: مخزوننا من المستلزمات الطبية يكفي لمواجهة كورونا

أعلن وزير الصحة ​الإمارات​ي، عبد الرحمن بن محمد العويس، ان "بلاده تمتلك مخزونا استراتيجيا من ​المستلزمات الطبية​ لمواجهة ​فيروس كورونا​ الجديد"، موضحاً ان "الإمارات ضمن أوائل الدول، التي استلمت كميات مناسبة من المستلزمات الخاصة بالفحص المتقدم لاكتشاف الفيروس، وهي قامت بإجلاء رعاياها من المناطق الموبوءة فور صدور القرار".

هذا وكانت ​السلطات الصينية​ قد أبلغت، في كانون الأول الماضي، ​منظمة الصحة العالمية​ عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس للعديد من الدول.