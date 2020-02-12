الصحة الإماراتية: مخزوننا من المستلزمات الطبية يكفي لمواجهة كورونا

أعلن وزير الصحة الإماراتي، عبد الرحمن بن محمد العويس، ان "بلاده تمتلك مخزونا استراتيجيا من المستلزمات الطبية لمواجهة فيروس كورونا الجديد"، موضحاً ان "الإمارات ضمن أوائل الدول، التي استلمت كميات مناسبة من المستلزمات الخاصة بالفحص المتقدم لاكتشاف الفيروس، وهي قامت بإجلاء رعاياها من المناطق الموبوءة فور صدور القرار".
هذا وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في كانون الأول الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس للعديد من الدول.
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