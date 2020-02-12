"رويترز": إمكانية توقيع اتفاق بين أميركا وطالبان إذا قلصت الحركة هجماتها

أفاد مصدران، أحدهما من الحكومة الأفغانية والآخر دبلوماسي غربي، لوكالة "رويترز" بأنه "من الممكن توقيع اتفاق سلام بين الولايات المتحدة الأميركية وحركة "طالبان" في شباط الحالي، إذا قلصت الحركة هجماتها"، موضحين أن "الاتفاق من شأنه أن يفضي إلى سحب القوات الأميركية من أفغانستان".
وتأتي هذه التصريحات بعد يوم من إعلان الرئيس الأفغاني أشرف غني، أن "هناك انفراجة محتملة في المفاوضات بين أميركا و"طالبان" في قطر".
وكانت قد وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود لأسباب منها مطلب أميركي يتمثل في موافقة الحركة على تقليص الهجمات بشدة، في إطار أي اتفاق على انسحاب القوات الأميركية.
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