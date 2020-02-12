"رويترز": إمكانية توقيع اتفاق بين أميركا وطالبان إذا قلصت الحركة هجماتها

أفاد مصدران، أحدهما من الحكومة الأفغانية والآخر دبلوماسي غربي، لوكالة "رويترز" بأنه "من الممكن توقيع اتفاق سلام بين ​الولايات المتحدة الأميركية​ وحركة "طالبان" في شباط الحالي، إذا قلصت الحركة هجماتها"، موضحين أن "الاتفاق من شأنه أن يفضي إلى سحب ​القوات الأميركية​ من ​أفغانستان​".

وتأتي هذه التصريحات بعد يوم من إعلان الرئيس الأفغاني ​أشرف غني​، أن "هناك انفراجة محتملة في المفاوضات بين ​أميركا​ و"طالبان" في قطر".

وكانت قد وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود لأسباب منها مطلب أميركي يتمثل في موافقة الحركة على تقليص الهجمات بشدة، في إطار أي اتفاق على انسحاب القوات الأميركية.