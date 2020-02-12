قائد الحرس الثوري: الشعب الإيراني يواصل بقوة السير على نهج الثورة الإسلامية

أكّد القائد العام للحرس الثوري ال​إيران​ي اللواء ​حسين سلامي​، أنّ "الشعب الإيراني أثبت عبر مسيرات 22 بهمن (ذكرى انتصار ​الثورة الإسلامية​ في 11 شباط)، أنّه يواصل بقوّة وحزم السير على نهج الثورة الإسلامية". ولفت في كلمة له خلال مراسم إزاحة الستار عن كتابَين حول الثورة الإسلامية والحرس الثوري في جامعة الإمام الحسين، إلى أنّ "مسار السعادة في مجتمعنا قائم على تعاظم اقتدارنا وقوّتنا، وبما يلزم تعزيز الطاقات الذاتية والمستوى المعرفي والتقني في البلاد"، مشدّدًا على أنّ "إيران الإسلامية ورغم المؤامرات كافّة والممارسات الشيطانيّة من جانب الاعداء، بلغت أعلى مستويات الكرامة والشموخ والاقتدار والتقدّم".

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