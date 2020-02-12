المفتي دريان : دياب هو رئيس وزراء كل لبنان ونتمنى له التوفيق

أكّد مفتي ​الجمهورية​ اللبنانية ​عبد اللطيف دريان​، بعد لقائه رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ في ​دار الفتوى​، أنّ "الحكومة أخذت الثقة، ودياب رئيس وزراء كل لبنان ونتمنّى له التوفيق". إضغط للمزيد

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