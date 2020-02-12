دياب التقى دريان: لضرورة تضافر جهود المخلصين لتجاوز هذه المرحلة الصعبة

لفت رئيس الحكومة حسان دياب، بعد لقائه مفتي الجمهورية اللبناني الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، إلى أنّ "زيارتي اليوم طبيعية جدًّا، والمفتي يقوم بدور جامع وهو صديق عزيز، وأراهن عليه لوحدة الصف والموقف".
وأوضح "أنّنا تداولنا في شؤون المسلمين والوضع العام والظروف الماليّة والاجتماعيّة، وضورة تضافر جهود جميع المخلصين لتجاوز المرحلة الصعبة الّتي يمر بها لبنان، واتّفقنا على ضرورة استمرار التواصل من أجل وحدة لبنان".
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