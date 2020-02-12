ثبوت إصابة 39 مسافرا آخر بفيروس كورونا على متن سفينة يابانية

طوكيو (رويترز) - قال وزير الصحة الياباني كاتسونوبو كاتو يوم الأربعاء إن الفحوص أثبتت إصابة 39 شخصا آخرين بفيروس كورونا على متن السفينة دايموند برينسس في اليابان.
وقالت وزارة الصحة في بيان إنه بهذا يصل مجموع الإصابات المؤكدة على متن السفينة إلى 174 شخصا من أصل 492 اختبارا حتى الآن. وقال كاتو للصحفيين إنه ثبتت إصابة أحد ضباط الحجر الصحي بالمرض بشكل منفصل.
ووضعت السفينة في الحجر الصحي لمدة أسبوعين عند وصولها إلى يوكوهاما، جنوبي طوكيو، في 3 فبراير شباط، بعد تشخيص إصابة رجل نزل في هونج كونج بالفيروس.
ويوجد نحو 3700 شخص على متن السفينة، التي عادة ما يكون طاقمها مؤلفا من 1100 وتسع نحو 2670 راكبا.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير)
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