دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية طرد مفخخ ينفجر في مكتب بريد بأمستردام.. والشرطة الهولندية تتدخل وقع انفجار في مكتب شركة للبريد، اليوم الأربعاء، بمدينة أمستردام الهولندية، فيما رجحت الشرطة أن يكون ناجمًا عن رسالة ملغومة، بحسب «رويترز». وسنوافيكم بالتفاصيل..

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