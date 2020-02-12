دبي - بواسطة محمد فارس © Getty عناصر من الشرطة الهولندية
وقع انفجاران، الأربعاء، في مكتب شركة للبريد، في مدينة أمستردام الهولندية، ورجحت الشرطة أن يكون الانفجار ناجما عن رسالة ملغومة.
وأضافت الشرطة الهولندية أنه "لا إصابات بسبب الانفجار في مكتب البريد في أمستردام"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
وقالت الشرطة في وقت لاحق إن انفجارا آخر وقع داخل مكتب البريد، فيما لم يتم تسجيل أي ضحايا.
كانت هذه تفاصيل خبر انفجاران بمكتب بريد هولندي.. والشرطة تتحدث عن "رسالة ملغومة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.