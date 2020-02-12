انفجاران بمكتب بريد هولندي.. والشرطة تتحدث عن "رسالة ملغومة"

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty عناصر من الشرطة الهولندية

وقع انفجاران، الأربعاء، في مكتب شركة للبريد، في مدينة أمستردام الهولندية، ورجحت الشرطة أن يكون الانفجار ناجما عن رسالة ملغومة.

وأضافت الشرطة الهولندية أنه "لا إصابات بسبب الانفجار في مكتب البريد في أمستردام"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وقالت الشرطة في وقت لاحق إن انفجارا آخر وقع داخل مكتب البريد، فيما لم يتم تسجيل أي ضحايا.