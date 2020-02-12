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دراسة برلمانية تستعرض إنجازات الرئيس السيسى خلال رئاسة الاتحاد الأفريقى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف جون طلعت، عضو مجلس النواب، مؤسس المرصد المصرى لقضايا الشباب والمواطنة، عن انتهائه من إعداد رؤية بحثية حول حصاد فترة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى خلال العام الماضى، حيث رصدت أهم المقترحات التى تقدمت بها مصر، وجهودها لتعزيز سبل التنمية ومكافحة الإرهاب فى القارة السمراء، موضحا أن الرؤية البحثية التى حملت عنوان "عاما فارقا فى عمر الاتحاد الأفريقى"، انتهت إلى أن مصر كانت على قدر المسؤولية فى تعاملها مع قضايا القارة السمراء وأن القيادة المصرية لم تدخر جهدا فى سبيل عرضها أمام المجتمع الدولى.

 

وأشار جون، فى بيان له، إلى أن الرؤية البحثية اعتبرت اقتراح الرئيس السيسى بتشكيل قوة أمنية على مستوى القارة لمكافحة الإرهاب بالمهم لمواجهة ظاهرة العنف التى انتشرت فى كثير من دول القارة وتستهدف أمنها وسلمها وتهدد شعوبها، كما أن هذا الاقتراح يفتح لأول مرة مجال للتعاون العسكرى المشترك بين دول أفريقيا وهى خطوة من شأنها أن تمنح للقارة وضعا استراتيجيا فعالا على الساحة الدولية.

 

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تجدر الإشارة إلى أن القارة الأفريقية تحتضن ما يزيد على 64 تنظيما وجماعة إرهابية، وجميعها لديها صلات مباشرة مع تنظيمى داعش والقاعدة إن لم تكن جزءا منهما، أبرزها "حركة شباب المجاهدين فى الصومال" وجماعة "بوكو حرام فى نيجيريا" وتنظيم "القاعدة" فى بلاد المغرب الإسلامى.

 

إنجازات الرئيس السيسى خلال رئاسة الاتحاد الأفريقىؤ (3)

 

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إنجازات الرئيس السيسى خلال رئاسة الاتحاد الأفريقىؤ (2)

 

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