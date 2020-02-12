شكرا لقرائتكم خبر عن "شكاوى البرلمان" توصى بزيادة ميزانية مستشفيات الأزهر وتحسين أجور الأطباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب محمد حمدى دسوقى، وكيل اللجنة، بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لمستشفيات جامعة الأزهر، ودعم موازناتها لأنها شريك رئيسى فى منظومة الصحة وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، حيث تستقبل هذه المستشفيات آلاف المواطنين يوميا.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة للاقتراح برغبة المقدم من النائب عبدالرحمن البكرى، بشأن توفير المستلزمات الطبية بمستشفى جامعة الأزهر بمدينة دمياط الجديد، والذى وافقت عليه اللجنة وأوصت وزارتى التخطيط والمالية بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير كافة المستلزمات الطبية للمستشفى لتقديم خدمة طبية لائقة للمواطنين، خاصة أن مستشفى جامعة الأزهر بدمياط تخدم آلاف المواطنين، ومعظم وتستقبل حالات الحوادث فى الطرق الخاصة بدمياط والمحافظات المجاورة.

وأكد ممثل مستشفى جامعة الأزهر بمدمياط، للجنة الاقتراحات والشكاوى، ان المستشفى بحاجة إلى دعم مالى لأنها تعانى من نقص العديد من الأهزة والمستلزمات وتستقبل كل الحوادث التى تقع على الطرق فى المنطقة، قائلا: "أطباء الامتياز لم يتقاضوا مرتباتهم من شهر 11 الماضى".

وقال النائب محمد حمدي دسوقي، وكيل اللجنة، الذى ترأس الاجتماع، إن هناك ضرورة لتخصيص موازتات ضخمة لصالح مستشفيات جامعة الأزهر لأنها تقوم بدور رئيسى فى المنظومة الصحية مثل مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، متابعا: "يجب أن يكون هناك نظرة لهذه المستشفيات وتطويرها، والتنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط مع الأزهر الشريف، لتوفير اعتمادات مالية لدعم مستشفيات جامعة الأزهر".

Advertisements

كما وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى على الاقتراح برغبة المقدم من النائب سمير رشاد أبو طالب، بشأن توفير جهاز أشعة مقطعية (Slice 160 توشيبا) لمستشفى الأورام بمحافظة المنيا.

ووافقت اللجنة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب عادل عامر، بشأن تحويل مستشفى القناطر الخيرية من مستشفى مركزي إلى مستشفى عام، وأوصت باتخاذ اللازم وسرعة التنفيذ، ووأكد مقدم الاقتراح، أن ذلك مطلب لأهالى القناطر الخيرية منذ سنواتن وأن ذلك سيكون فى صالح تحسين المنظومة الصحية وتقديم خدمة لائقة للمواطنين، وأكد ممثل مديرية الصحة بمحافظة القليوبية، أنه المديرية ليس لديها مانع.

ودعت لجنة الاقتراحات والشكاوى، لتحسين أجور الأطباء لمواجهة ظاهرة هجرتهم للخارج بسبب الأوضاع المادية، ولسد عجز عدد الأطباء الذى تعانى منه أغلب المحافظات.

وأجلت اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب حسين عشماوي، بشأن عمل قومسيون طبي بمدينة قليوب – محافظة القليوبية، وطلبت حضور المجالس الطبية المتخصصة لبحث الطلب.