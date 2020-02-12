في 30 يوما.. "كورونا" يقتل 1115 شخصا ومعدل الوفيات يتضاعف (تفاعلي)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- رنا أسامة:

حصد فيروس كورونا الجديد، الذي بات يُعرف رسميًا باسم "كوفيد 19"، أرواح 1113 شخصًا في الصين القارية، إلى جانب شخصين في كلٍ من الفلبين وهونج كونج، بنسبة بلغت حتى الآن 2.4 بالمائة، وسط تحذيرات من عواقب تفشّيه المُحتمل أن تكون عواقبها "أشد فتكًا من الإرهاب"، وفق منظمة الصحة العالمية.

تم تسجيل أول حالة وفاة مؤكدة بالصين جراء الفيروس- الذي لا يزال غامضًا- يوم 11 يناير الفائت لرجل يبلغ من العمر 61 عامًا، وذلك جراء تردّده على سوق "هونان" لبيع المأكولات البحرية والحيوانات البرية بمدينة ووهان في مقاطعة هوبي بوسط البلاد، والذي وصفته تقارير محلية بأنه "فوضوي وقذر" ويُعتقد انطلاق الوباء الفيروسي منه.

ومن ذلك الحين، أخذت أعداد الوفيات تتصاعد بمُعدل 30 حالة جديدة يوميًا في المتوسط، حتى قفزت وبلغت ذروتها مرتين؛ الأولى يوم 31 يناير حيث تم تسجيل 295 حالة وفاة بزيادة بلغت 82 وفاة جديدة في يوم، والثانية يوم 10 فبراير الذي شهد تسجيل 1018 حالة بعد وفاة 108 أشخاص خلال 24 ساعة.

في التقرير التفاعلي التالي نرصد عدد وفيات فيروس كورونا الجديد منذ 11 يناير وحتى 11 فبراير، وفق أحدث الإحصاءات الرسمية المُعلنة.