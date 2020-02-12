روسيا: عدم تنفيذ أنقرة إلتزامتها سبب أزمة إدلب السورية

اتهمت موسكو، أنقرة بعدم تنفيذ التزاماتها بشأن الوضع في إدلب السورية، مشيرة إلى أن هذا هو سبب تفاقم الوضع في هذه المنطقة، وفقاً لـ أ ش أ.
الصحفي الأسبوعي، اليوم الأربعاء، "إن أسباب التدهور الحالي، الذي تشهده إدلب السورية، يتمثل في فشل تركيا المزمن في الوفاء بالتزاماتها بموجب مذكرة سوتشي الموقعة في 17 سبتمبر 2018، ونقل أنقرة لوحدات ما يعرف بـ"المعارضة المسلحة المعتدلة" إلى شمال شرق سوريا وإلى ليبيا".
وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا - خلال مؤتمرها
وأضافت "في ظل الظروف الحالية، نعتبر أن المهام الرئيسية هي خفض مستوى العنف على الأرض وضمان أمن العسكريين للبلدان الضامنة الواقعة داخل وخارج منطقة خفض التصعيد، وكذلك منع إثارة المواجهة المسلحة الممكنة نتيجة لأعمال عسكرية غير عقلانية".
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