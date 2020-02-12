قال مدير قسم التعاون الأوروبي بوزارة الخارجية الروسية نيكولاي كوبرينتس إن بلاده اقترحت على حلف شمال الأطلسي (ناتو) اتخاذ تدابير لتخفيف حدة التوتر في أوروبا، مشيرًا إلى أن الحلف لم يرد على هذه المقترحات حتى الآن.
الروسية اليوم الأربعاء- إن "الحلف يعمل على زيادة النفقات العسكرية وتعزيز قواته وأسلحته قرب الحدود الروسية".
وقال كوبرينتس -وفقًا لوكالة أنباء "سبوتنيك"
وبحرًا وجوًا، وكذلك في المجال السيبراني والفضاء"، لافتًا إلى أن "الحلف يفعل كل ذلك بذريعة مواجهة الخطر الروسي".
وأوضح أن "الناتو يجري مناورات تتضمن سيناريوهات على مواجهة خصم مكافئ في جميع المجالات العملياتية برًا
وأضاف كوبرينتس أن "توجه الناتو نحو كبح جماح روسيا يُعتبر أمرًا خطيرًا"، متابعًا: "نحن من جانبنا مستعدون للتعاون والحديث المثمر مع الحلف، ونقترح عليه تدابير معينة لتخفيف حدة التوتر في أوروبا، ولكنه لم يرد حتى الآن".
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا: الناتو لم يرد على مقترحاتنا لتخفيف حدة التوتر في أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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