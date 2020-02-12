روسيا: الناتو لم يرد على مقترحاتنا لتخفيف حدة التوتر في أوروبا

قال مدير قسم التعاون الأوروبي بوزارة الخارجية الروسية نيكولاي كوبرينتس إن بلاده اقترحت على حلف شمال الأطلسي (ناتو) اتخاذ تدابير لتخفيف حدة التوتر في أوروبا، مشيرًا إلى أن الحلف لم يرد على هذه المقترحات حتى الآن.



وقال كوبرينتس -وفقًا لوكالة أنباء "سبوتنيك"

الروسية اليوم الأربعاء- إن "الحلف يعمل على زيادة النفقات العسكرية وتعزيز قواته وأسلحته قرب الحدود الروسية".



وأوضح أن "الناتو يجري مناورات تتضمن سيناريوهات على مواجهة خصم مكافئ في جميع المجالات العملياتية برًا

وبحرًا وجوًا، وكذلك في المجال السيبراني والفضاء"، لافتًا إلى أن "الحلف يفعل كل ذلك بذريعة مواجهة الخطر الروسي".



وأضاف كوبرينتس أن "توجه الناتو نحو كبح جماح روسيا يُعتبر أمرًا خطيرًا"، متابعًا: "نحن من جانبنا مستعدون للتعاون والحديث المثمر مع الحلف، ونقترح عليه تدابير معينة لتخفيف حدة التوتر في أوروبا، ولكنه لم يرد حتى الآن".

