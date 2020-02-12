فلسطين تدين وتُحذر من تصدير أزمات ترامب ونتنياهو للجانب الفلسطيني

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أقوال ومواقف نتنياهو ومندوبه في الأمم المتحدة التي تعبر عن مدى تفشي العنصرية في عقلية المسؤولين الإسرائيليين، وحذرت من مخاطر إقدام ترامب ونتنياهو على تصدير أزماتهم الناتجة عن فشل "خطة السلام الأمريكية"، إلى الجانب الفلسطيني ، وفقاً لـ أ ش أ.
وأشارت الخارجية - في بيان أوردته وكالة الأنباء
وأوضحت الوزارة أن نتنياهو يعتبر خطة ترامب هي أفضل خطة بالنسبة لإسرائيل وفلسطين لأنها توفر له ولليمين الحاكم في إسرائيل الغطاء الكامل لتنفيذ مخططاتهم الإستعمارية التوسعية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وشددت الخارجية على أن نتنياهو يردد إسطوانته المشتركة مع ترامب لتبرير خطة السلام الأمريكية، بحجة أنها تعترف بالواقع، لافتة إلى أن نتنياهو يعترف أنها تنسجم تماماً مع رؤيته ومواقفه، ولا تقدم شيئاً للشعب الفلسطيني ولا تمت بصلة لحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة.
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