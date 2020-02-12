أكدت السفارة الصينية في بغداد، اليوم الأربعاء، عدم وجود اي حالة اصابة بفيروس "كورونا" في صفوف الموظفين الصينيين المتواجدين في العراق، وفقاً لـ أ ش أ.
وقالت السفارة - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - إنها طلبت اليوم عبر قناتها الرسمية من
وأضافت أنه وفقا لأخر الاحصائيات التي تقدمها الشركات الصينية، حتى اليوم ، لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس كورونا في صفوف الموظفين الصينيين المتواجدين في العراق.
وكانت وزارة الصحة والبيئة العراقية قد أصدرت في وقت سابق، بيانا أعلنت فيه خلو العراق من أي إصابة بمرض كورونا الذي انتشر في إحدى مناطق الصين مؤخراً، فيما أكدت أن جميع الوافدين للبلاد من جميع الدول التي تحدث فيها أيّ حالة وبائية ومنها الصين يخضعون للفحص في المطارات والمنافذ الحدودية.
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة الصينية: لا توجد إصابات بكورونا لمواطنينا بالعراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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