الكرملين يؤكد أن الجيش السوري يستهدف الإرهابيين فقط

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، ديمتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن قوات الجيش التابع للحكومة السورية تشن هجمات في مدنية "إدلب" تستهدف الإرهابيين فقط وليس المدنيين، وفقا لـ أ ش أ.
وأضاف المتحدث - في تصريحات بثتها وكالة أنباء "تاس" الروسية - أن هذه الهجمات تسعى إلى
وتأتي تصريحات بيسكوف ردًا على إدعاءات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، بأن الجيشين السوري والروسي شنا هجمات استهدفت مدنيين في إدلب.
وفي سياق متصل ، أعرب "الكرملين" عن أسف (موسكو ) لمواصلة الجماعات المسلحة في "إدلب " القيام بهجمات تستهدف المنشآت العسكرية الروسية.
وقال المتحدث، في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم " الإخبارية ، اليوم الأربعاء، إن هذا أمر غير مسموح به ويتناقض مع "اتفاقيات سوتشي" ، مشيرا إلى روسيا ملتزمة مثل السابق باتفاقيات "سوتشي" مع تركيا حول سوريا، لافتا إلى أن اتفاقيات "سوتشي" تفرض التزامات معينة على كل طرف.
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