الصين تعارض استخدام الوسائل التجارية للتدخل في شئون الدول الأخرى

أكدت الصين، اليوم الأربعاء، معارضتها لاستخدام الوسائل التجارية للتدخل في شؤون الدول الأخرى، وذلك ردا على تهديد الاتحاد الأوروبي بإلغاء المعاملة التفضيلية للتعريفات الجمركية لكمبوديا، وفقاً لـ أ ش أ.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينج شوانج، اليوم الأربعاء، تعليقا على اتهام الاتحاد الأوروبي كمبوديا

باتخاذ إجراءات صارمة ضد المنظمات المعارضة غير الحكومية ووسائل الإعلام وهدد بحرمانها من المعاملة التفضيلية لجميع السلع باستثناء الأسلحة، وهو ما رفضه رئيس الوزراء الكمبودي هون سين، وأكد أنه لن يستجيب لمطالب الاتحاد الأوروبي ودعا الشعب إلى حماية استقلال كمبوديا وسيادتها وسلامتها.وقال شوانج "إن الصين تتمسك دائما بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتعارض استخدام الوسائل التجارية للتدخل في شؤون الدول الأخرى".وأضاف أن بلاده تدعم الجهود التي تبذلها الحكومة الكمبودية والشعب الكمبودي لحماية استقلالها وسيادتها وكرامتها الوطنية، وترغب في تقديم مساعدة إيجابية لتنمية كمبوديا المستقرة وتحسين معيشة الشعب، كما تأمل أن يقدم المجتمع الدولي مساهمات بناءة أكثر في هذا الصدد.