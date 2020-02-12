الصين تعارض استخدام الوسائل التجارية للتدخل في شئون الدول الأخرى

أكدت الصين، اليوم الأربعاء، معارضتها لاستخدام الوسائل التجارية للتدخل في شؤون الدول الأخرى، وذلك ردا على تهديد الاتحاد الأوروبي بإلغاء المعاملة التفضيلية للتعريفات الجمركية لكمبوديا، وفقاً لـ أ ش أ.
جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينج شوانج، اليوم الأربعاء، تعليقا على اتهام الاتحاد الأوروبي كمبوديا
وقال شوانج "إن الصين تتمسك دائما بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتعارض استخدام الوسائل التجارية للتدخل في شؤون الدول الأخرى".
وأضاف أن بلاده تدعم الجهود التي تبذلها الحكومة الكمبودية والشعب الكمبودي لحماية استقلالها وسيادتها وكرامتها الوطنية، وترغب في تقديم مساعدة إيجابية لتنمية كمبوديا المستقرة وتحسين معيشة الشعب، كما تأمل أن يقدم المجتمع الدولي مساهمات بناءة أكثر في هذا الصدد.
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