الرئيس الموريتاني يبحث مع نائب وزير الخارجية الأمريكي الوضع في الساحل

استقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الأربعاء، في (نواكشوط ) ديفيد هيل، نائب وزير الخارجية الأمريكي المكلف بالشؤون السياسية - الذي يزور موريتانيا حاليا، وفقاً لـ أ ش أ.

وذكرت الإذاعة الموريتانية ، أنه جرى خلال اللقاء ، بحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية

والدولية ذات الاهتمام المشترك ، خاصة في منطقة "الساحل الإفريقي".ونقلت الإذاعة عن المسؤول الأمريكي قوله، إن موريتانيا، تعد المحطة الأخيرة في جولته بمنطقة "الساحل" ، التي زار خلالها كلا من: السنغال ومالي و وبوركينا فاسو، تعبيرا عن القلق إزاء عدم الاستقرار المتزايد في منطقة الساحل، وتأكيد التزام (واشنطن ) تجاه شركائها في هذه المنطقة الحيوية.وأضاف أنه ناقش مع الرئيس الموريتاني سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية، والتعاون الأمني، لافتا إلى أن تمرين "فلينتلوك " العسكري الذى تستضيفه موريتانيا من شأنه تعزيز قدرة (واشنطن) على العمل مع حلفائها في منطقة "الساحل" لمجابهة التهديد المتزايد والتطرف.