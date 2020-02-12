تحطم طائرة عسكرية باكستانية ونجاة قائدها

أعلنت القوات الجوية الباكستانية تحطم طائرة عسكرية أثناء قيامها بمهمة تدريبية اليوم قرب بلدة تخت باي بمحافظة مردان بإقليم خيبر بختون خوا شمال غرب باكستان ونجاة قائدها.

وأوضح المتحدث باسم القوات الجوية الباكستانية أنه لم تقع أي خسائر بشرية، أو مادية في موقع سقوط الطائرة.

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