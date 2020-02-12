كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أوزبكستان ترسل معدات واقية إلى الصين المنكوبة بالفيروس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت حكومة الدولة الواقعة في آسيا الوسطى، اليوم الأربعاء، أن أوزبكستان ترسل 40 طنًا من الملابس الواقية، والاقنعة، والقفازات الى الصين المنكوبة بالفيروس بينما غادرت طائرة شحن عسكرية محملة بالكامل من طشقند العاصمة الأوزبكية.

وأوقفت الحكومة الأوزبكية جميع الرحلات الجوية المنتظمة إلى الصين، شريكها التجاري الرئيسي والمستثمر، بسبب تفشي فيروس كورونا جديد، والذي ظهر في أواخر العام الماضي. وأبلغت السلطات الصينية عن نقص المعدات الطبية الواقية.

وأعلنت حكومة طشقند في بيان، أنها تستعد لشحنة ثانية، ولم تحدد ما إذا كانت الرحلات الجوية كانت متجهة إلى مدينة ووهان، مركز التفشي، أو بكين، أو أي مكان آخر في الصين. نقلاص عن وكالة رويترز.

وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن وباء الفيروس التاجي الجديد في الصين إلى أكثر من 1100 حالة، اليوم الأربعاء، ولكن عدد الحالات الجديدة انخفض لليوم الثاني على التوالي، حيث حثت منظمة الصحة العالمية على وحدة عالمية لمكافحة "التهديد الخطير".

ومع سعي بكين لاحتواء الفيروس، ارتفع عدد المصابين على متن سفينة سياحية قبالة ساحل اليابان إلى 174 - أكبر مجموعة خارج البر الرئيسي الصيني.

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ولقي 97 شخصًا حتفهم في الصين، مما رفع عدد القتلى الوطنيين إلى 1113، بينما أصيب أكثر من 44600 شخص.

وقامت السلطات الصينية بحبس عشرات الملايين من الناس في مقاطعة هوبى بوسط البلاد، وهي مركز الأزمة، وقيدت الحركات في العديد من المدن الأخرى في أجزاء أخرى من البلاد في محاولة غير مسبوقة لاحتواء الفيروس.

وحظرت العديد من الدول الوافدين من الصين، في حين أوقفت شركات الطيران الكبرى رحلاتها من وإلى البلاد؛ حيث أصيب مئات الأشخاص الآن في حوالي 24 دولة.

وانخفض عدد الحالات الجديدة في هوبي لمدة يومين متتاليين في تطور إيجابي. وخارج المقاطعة، انخفض عدد المرضى الجدد خلال الأسبوع الماضي.

