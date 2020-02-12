كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي يفتح أبواب التجارة في فيتنام... ويغلقه في كمبوديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، على فتح أسواقه على نطاق أوسع أمام فيتنام، مع إغلاق أبوابه التجارية أمام كمبوديا، ومكافأة هانوي على تقدمها في ضمانات العمل ومعاقبة بنوم بنه على انتهاكات حقوق الإنسان.

وتشير هذه التحركات إلى إصرار الإتحاد الأوروبي المتزايد على أن الشراكات التجارية تتجاوز تحرير السوق، وأن تقترن بالالتزامات بالمعايير البيئية والعمل. نقلًا عن رويترز.

وفي ستراسبورج، صوت المشرعون في الاتحاد الأوروبي بأغلبية 401-192 للموافقة على اتفاقية التجارة الحرة مع فيتنام، وإنها الاتفاقية الأكثر شمولية من نوعها التي أبرمها الاتحاد الأوروبي مع دولة نامية، والثانية فقط - بعد سنغافورة - مع عضو في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

وقد حثت مجموعات من الحملات مثل منظمة رصد حقوق الإنسان المشرعين في الاتحاد الأوروبي على تأجيل الموافقة إلى أن تجري فيتنام المزيد من الإصلاحات، بما في ذلك بشأن حرية التجمع، وقانون العقوبات الذي يقولون إنه يضع منتقدي الحكومة في السجن.

وقال فيل هوجان المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي إن فيتنام بذلت بالفعل جهودًا كبيرة لتحسين سجلها في مجال حقوق العمال وأن الشراكة الجديدة ستزيد من إمكانات الاتحاد الأوروبي في تعزيز ومراقبة الإصلاحات.

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ووصف وزير الصناعة والتجارة الفيتنامي تران توان آنه الاتفاقية بأنها "علامة فارقة" في العلاقات، وقال إنها ستدخل حيز التنفيذ في يوليو.

وستؤدي الصفقة إلى إلغاء 99٪ من التعريفات، على الرغم من أن فيتنام سوف تمر بفترة انتقالية تصل إلى 10 سنوات لبعض الواردات، مثل السيارات والبيرة.

وتستفيد العديد من السلع الفيتنامية بالفعل من الوصول التفضيلي إلى أسواق الاتحاد الأوروبي بموجب مخطط مقدم إلى البلدان النامية الأكثر فقرًا.

ومع ذلك، فإن هذا ينطبق على الرسوم المفروضة على ثلثي أنواع المنتجات والتعريفات لا تزال تنطبق، وإن كان بمعدل أقل على الملابس.

وعلى النقيض من ذلك، ستخسر كمبوديا حوالي 20٪ من التفضيلات التجارية التي تتمتع بها بموجب مخطط "كل شيء إلا الأسلحة" (EBA) الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لـ 48 من أفقر دول العالم. والنسبة تعادل حوالي مليار يورو (1.1 مليار دولار) من الصادرات.

وصرحت السلطة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي إن هذه الخطوة كانت نتيجة "انتهاكات خطيرة ومنتظمة" لحقوق الإنسان من قبل حكومة رئيس الوزراء الكمبودي هون سن.