كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير كورونا يزعم: أعرف متى "سيحرق الفيروس نفسه" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مع ارتفاع عدد القتلى كل يوم

انتشر الخوف وعدم اليقين في أماكن أبعد وأبعد في جميع أنحاء العالم مع استمرار فيروس كورونا في جذب انتباه العالم،

ووفقًا لصحيفة "ساينس لايف"، يقول أستاذ علم الأمراض بجامعة هونغ كونغ جون نيكولز، إنه "يعرف متى سيصبح الفيروس غير نشط".

وطرح نيكول، أحد أبرز الخبراء في العالم حول هذا الموضوع، أسئلة حول فيروس كورونا الجديد.

ويعتقد نيكولز أن الأحوال الجوية ستكون عاملًا رئيسيًا في زوال فيروس كورونا الجديد، وبالإشارة إلى اندلاع السارس في عامي 2002 و2003، قال نيكولز إنه يعتقد أن عوامل الطقس المماثلة ستؤدي أيضًا إلى إيقاف انتشار فيروس كورونا الجديد.

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وقال نيكولز ردًا على سؤال حول متى يعتقد أن الحالات المؤكدة ستصل ذروتها: "هناك ثلاثة أشياء لا يحبها الفيروس: 1. ضوء الشمس، 2. درجة الحرارة، 3. الرطوبة".

وأضاف نيكولز: "سوف يقلل ضوء الشمس من قدرة الفيروس على النمو إلى النصف، وبالتالي فإن عمر النصف سيكون 2.5 دقيقة، وفي الظلام حوالي 13 إلى 20 دقيقة، أشعة الشمس جيدة حقا في قتل الفيروسات."

ولهذا السبب، أضاف أنه لا يتوقع أن تشهد مناطق مثل أستراليا وإفريقيا ونصف الكرة الجنوبي معدلات عالية للإصابة لأنها في منتصف الصيف.