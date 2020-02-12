كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قوات التحالف الأمريكية ترد بإطلاق النار علي شمال شرق سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية إن قواته فتحت النار، اليوم الأربعاء، علي نقطة تفتيش في شمال شرق سوريا بعد أن تعرضت لنيران أسلحة خفيفة، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

وقال التحالف في بيان إن الوضع هدأ وعادت الدورية إلى القاعدة.

وفى وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام السورية والتركية: أنه قتل شخصا فى إطلاق للنار عند نقطة التفتيش وإن الطائرات الحربية الأمريكية نفذت غارة جوية واحدة على الأقل بعد ذلك، ولم يشر بيان التحالف إلى أي غارة جوية.

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كما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بأن مدنيًا قُتل وجرح آخر عندما فتحت القوات الأمريكية النار على أشخاص بعد إيقاف سياراتهم عند نقطة تفتيش في قرية خربة عمو شرق القامشلي.

وقالت سانا: إن "إطلاق النار أعقبه غارة جوية على القرية في ريف القامشلي، بالقرب من الحدود مع تركيا"، وقالت وكالة الأناضول التركية الحكومية: إنه "وقعت غارتين جويتين".

وقال سكان إنه تم إرسال دورية روسية من إحدى الوحدات في مطار القامشلي إلى القرية، التي تقع في منطقة في شمال شرق سوريا حيث توجد القوات الروسية، والقوات السورية الكردية المدعومة من الولايات المتحدة، والجيش السوري.

